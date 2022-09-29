Аналитики назвали главные проблемы армии Тайваня перед угрозой со стороны Китая

Аналитики назвали главные проблемы армии Тайваня перед угрозой со стороны Китая

Вероятность вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем становится все более высокой. Это заставляет как тайваньских, так и американских аналитиков более пристально исследовать возможности вооруженных сил Тайваня в контексте перспективы противостояния китайскому наступлению.

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