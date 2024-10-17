По делу бывшего главного кадровика Минобороны допросили 17 свидетелей

Сотрудники Следственного комитета (СК) России допросили 17 свидетелей по делу о взятке бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его предполагаемого сообщника.
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