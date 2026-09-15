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Брюс Уиллис не поверил в „Привидение“, а Рассел Кроу перепутал животных: как звёзды отказывались от культовых ролей

Брюс Уиллис не поверил в „Привидение“, а Рассел Кроу перепутал животных: как звёзды отказывались от культовых ролей

История мирового кино могла выглядеть совсем иначе, если бы кастинговые решения принимались исключительно по воле продюсеров.

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