Пассажирский самолёт разбился в аэропорту Муан в Южной Корее: предварительно, погибли 179 человек. Рейс, прибывший из Бангкока, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и взорвался.
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