Вышел первый геймплей нового RPG-экшена с разнообразными сборками, прокачкой, магией и несколькими классами персонажейНа днях студия BELLRING GAMES анонсировала RPG-экшен под названием Mistfall Hunter, разрабатывающийся для PC и Xbox Series X/S.
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