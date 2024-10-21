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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вышел первый геймплей нового RPG-экшена с разнообразными сборками, прокачкой,...

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Вышел первый геймплей нового RPG-экшена с разнообразными сборками, прокачкой, магией и несколькими классами персонажейНа днях студия BELLRING GAMES анонсировала RPG-экшен под названием Mistfall Hunter, разрабатывающийся для PC и Xbox Series X/S.

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