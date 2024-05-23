ОПГ из Новосибирска занималась контрабандой запрещенных веществ для спортпитания

Использованы материалы: скриншот видео В Новосибирске сотрудники Новосибирской и Сибирской оперативной таможен задержали участников ОПГ, которые занимались контрабандой сильнодействующих запрещенных веществ из Азии.
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