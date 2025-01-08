Агата Муцениеце ради возлюбленного избавилась от дочери

﻿﻿Актриса Агата Муцениеце отправила дочь к Павлу Прилучному. В прошлом году между бывшими супругами разгорелась тяжба, в результате которой 11-летний Тимофей остался с матерью, но сам мальчик решил жить с отцом и больше не поддерживать с матерью контакты.