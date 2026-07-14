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Воронежские новости

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Ozon построит третий логистический хаб в Воронежской области за 5,3 миллиарда рублей

Ozon построит третий логистический хаб в Воронежской области за 5,3 миллиарда рублей

Площадь будущего склада превысит 80 тысяч квадратных метров. Проектная мощность объекта позволит единовременно размещать до 35 миллионов товарных единиц и ежедневно обрабатывать порядка одного миллиона заказов.

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