В Шотландии агрессивных серых белок сравнили с ХАМАС

Неоднозначное сравнение прозвучало в парламенте страны. Шотландский парламентарий Джим Шеннон сделал неоднозначное высказывание: в ходе дебатов о защите аборигенного вида рыжих белок и контроле над популяцией инвазивного вида американских серых белок он сравнил последних с палестинским движением ХАМАС.
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