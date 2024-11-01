Белый дом убрал из речи Байдена слова о мусоре в адрес сторонников Трампа

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos Стенографисты Белого дома убрали из расшифровки речи президента США Джо Байдена от 30 октября слова о мусоре в адрес сторонников Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии