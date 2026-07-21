В Кузбассе задержали пенсионерку за денежные переводы экстремистам

В Кузбассе возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности.Следственный отдел по городу Берёзовский СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу открыл производство в отношении 61‑летней женщины.
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