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Царьград

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В Кузбассе задержали пенсионерку за денежные переводы экстремистам

В Кузбассе задержали пенсионерку за денежные переводы экстремистам

В Кузбассе возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности.Следственный отдел по городу Берёзовский СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу открыл производство в отношении 61‑летней женщины.

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