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"Мы не атакуем Капитолий, но": Шлепченко озвучил сценарий, как устроить хаос на Западе

"Мы не атакуем Капитолий, но": Шлепченко озвучил сценарий, как устроить хаос на Западе

России нужно заявить, что мы не санкционируем ударов по Вашингтону и Нью-Йорку и тут же взорвать какой-нибудь нефтегазопровод на Аляске, атаковать какой-нибудь американский корабль в порту третьей страны, произвести какие-нибудь интересные действия на территории Калифорнии (например, поезда столкнуть с химикатами).

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