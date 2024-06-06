"Мы не атакуем Капитолий, но": Шлепченко озвучил сценарий, как устроить хаос на Западе

России нужно заявить, что мы не санкционируем ударов по Вашингтону и Нью-Йорку и тут же взорвать какой-нибудь нефтегазопровод на Аляске, атаковать какой-нибудь американский корабль в порту третьей страны, произвести какие-нибудь интересные действия на территории Калифорнии (например, поезда столкнуть с химикатами).