Политолог Владимир Маслов на платформе Aftershock отметил, что Силы Зла (Запад) обнаглели от безнаказанности и требуют от президента США и НАТО подниматься по лестнице эскалации конфликтов между государствами.
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