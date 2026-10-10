Житель Чебаркуля потерял 780 тысяч на фейковых инвестициях

Житель Чебаркуля перевёл лжеброкерам более 780 тысяч рублей, надеясь заработать на инвестициях через установленное по их просьбе приложение, где отображалась фиктивная прибыль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Челябинец лишился...
- ЭЛ В Новосибирске пр...
- ЭЛ В Челябинской обл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым