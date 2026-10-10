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Царьград

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Житель Чебаркуля потерял 780 тысяч на фейковых инвестициях

Житель Чебаркуля потерял 780 тысяч на фейковых инвестициях

Житель Чебаркуля перевёл лжеброкерам более 780 тысяч рублей, надеясь заработать на инвестициях через установленное по их просьбе приложение, где отображалась фиктивная прибыль.

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