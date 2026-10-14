Президент ФХР Владислав Третьяк высказался касательно посещения открытия Музея хоккея. – Владислав Александрович, что для вас значит открытие хоккейного музея? — Хочу сказать, что это здорово, что мы сегодня присутствуем на открытии музея хоккея.