ЭТНИЧЕСКИЕ АНКЛАВЫ - ПРОТИВ РОССИИ. ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАКОНЕЦ ПОЯВИЛОСЬ

Силы которые против снижения миграции должны предоставить законные аргументы и взять на себя все затраты по устранению неудобств с ней связанными для коренного населения.

N

Nata

Все затраты - за счет депортируемых. У диаспор денег хватит дружно всем сразу выехать в свои государства. Не надо прибедняться. А на наше государство не стоит вешать их проблемы.