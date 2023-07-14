Страна и люди

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ЭТНИЧЕСКИЕ АНКЛАВЫ - ПРОТИВ РОССИИ. ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАКОНЕЦ ПОЯВИЛОСЬ

ЭТНИЧЕСКИЕ АНКЛАВЫ - ПРОТИВ РОССИИ. ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАКОНЕЦ ПОЯВИЛОСЬ

  ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS Русских чиновников призывают дать отпор этническим анклавам, которые выступают против России.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Силы которые против снижения миграции должны предоставить законные аргументы и взять на себя все затраты по устранению неудобств с ней связанными для коренного населения.
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16 час.
N
Nata
Все затраты - за счет депортируемых. У диаспор денег хватит  дружно всем сразу выехать в свои государства. Не надо прибедняться. А на наше государство не стоит вешать их проблемы.
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14 час.

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