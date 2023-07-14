ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS Русских чиновников призывают дать отпор этническим анклавам, которые выступают против России.
ЭТНИЧЕСКИЕ АНКЛАВЫ - ПРОТИВ РОССИИ. ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАКОНЕЦ ПОЯВИЛОСЬ
Комментарии
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Сергей Алексеев
Силы которые против снижения миграции должны предоставить законные аргументы и взять на себя все затраты по устранению неудобств с ней связанными для коренного населения.
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16 час.
N
Nata
Все затраты - за счет депортируемых. У диаспор денег хватит дружно всем сразу выехать в свои государства. Не надо прибедняться. А на наше государство не стоит вешать их проблемы.
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14 час.
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