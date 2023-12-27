Белый дом не помог Apple в конфликте с патентом на датчик кислорода в Apple Watch

Теперь на территории США нельзя купить Apple Watch, в которых есть пульсоксиметр. Случившееся стало результатом давнего спора Apple с компанией Masimo, производителем медицинского оборудования, которая считает, что Apple нарушила патент на производство датчиков кислородаБелый дом отказался наложить вето на решение Комиссии по международной торговле, запрещающее продажи в США умных часов Apple Watch с пульскосиметром.