Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint провел патруль над Баренцевым морем рядом с Мурманской областью.
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