В Екатеринбурге на форуме 100+ рассказали о конфликте между архитекторами и градостроителями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября, ФедералПресс. В Екатеринбурге на форуме 100+ назвали главные причины конфликта между градостроителями, которые мыслят на десятилетия вперед, и архитекторами, выполняющими конкретные заказы частных компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)