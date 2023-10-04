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В Екатеринбурге на форуме 100+ рассказали о конфликте между архитекторами и градостроителями

В Екатеринбурге на форуме 100+ рассказали о конфликте между архитекторами и градостроителями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября, ФедералПресс. В Екатеринбурге на форуме 100+ назвали главные причины конфликта между градостроителями, которые мыслят на десятилетия вперед, и архитекторами, выполняющими конкретные заказы частных компаний.

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