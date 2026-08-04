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Адеев о 26-м месте на дистанции 10 км: «Позорище полное, просто встал и ничего не мог сделать. Пока не знаю, с чем связано, будем смотреть»

Российский пловец на открытой воде Денис Адеев назвал «позорищем» свое выступление на чемпионате Европы в Париже.

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