Вячеслав Франк поздравил с праздником работников агропромышленного комплекса

Градоначальник отметил, что эти люди поддерживают продовольственную безопасность страны Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк поздравил с профессиональным праздником работников агропромышленного комплекса.
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