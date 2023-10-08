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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Вячеслав Франк поздравил с праздником работников агропромышленного комплекса

Вячеслав Франк поздравил с праздником работников агропромышленного комплекса

Градоначальник отметил, что эти люди поддерживают продовольственную безопасность страны Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк поздравил с профессиональным праздником работников агропромышленного комплекса.

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