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Захарова предложила США переименовать USAID в «Агентство помощи самим себе»

Захарова предложила США переименовать USAID в «Агентство помощи самим себе»

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова предложила Вашингтону переименовать Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) в «Агентство помощи самим себе».

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