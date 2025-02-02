Захарова предложила США переименовать USAID в «Агентство помощи самим себе»

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова предложила Вашингтону переименовать Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) в «Агентство помощи самим себе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии