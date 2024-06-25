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Согласно новому исследованию, можно объединить несколько квантовых состояний с почти нулевыми энергетическими уровнями, чтобы получить состояние, содержащее области в десятки раз более энергичные

Согласно новому исследованию, можно объединить несколько квантовых состояний с почти нулевыми энергетическими уровнями, чтобы получить состояние, содержащее области в десятки раз более энергичные

﻿﻿Согласно новому исследованию, несколько квантовых состояний могут быть объединены с почти нулевыми уровнями энергии, чтобы создать состояние, охватывающее область с в десятки раз большей энергией.

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