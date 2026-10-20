Снимать или не снимать — вот в чем вопрос. Россияне вновь пересматривают свою финансовую тактику. На прошлой неделе БПЛА атаковали дата-центр одного из крупнейших банков страны в Самарской области.
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