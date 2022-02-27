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(Видео) Даша Астафьева: “Подлая и безжалостная война. Украина – Пример великого духа, бесстрашия и единения в миг!”

(Видео) Даша Астафьева: “Подлая и безжалостная война. Украина – Пример великого духа, бесстрашия и единения в миг!”

В это трудное для Украины время все объединились. Противоречия - прочь! Нужно защищать свою страну. В настоящее время обращения лидеров страны и представителей шоу-бизнеса помогают морально и подстегивают мировое сообщество к действиям.

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