Грузинский узел для плетения чего угодно: просто, понятно, получится даже из коротких травинок и кукурузы!

"У меня не получится!", "У меня не хватит терпения!" и моё любимое: "Руки не из того места." - все это самые частые причины, которые озвучивают те, кто вроде бы и хочет что-либо сделать своими руками, но никак не решится.
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