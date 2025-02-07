Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Грузинский узел для плетения чего угодно: просто, понятно, получится даже из коротких травинок и кукурузы!

Грузинский узел для плетения чего угодно: просто, понятно, получится даже из коротких травинок и кукурузы!

"У меня не получится!", "У меня не хватит терпения!" и моё любимое: "Руки не из того места." - все это самые частые причины, которые озвучивают те, кто вроде бы и хочет что-либо сделать своими руками, но никак не решится.

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