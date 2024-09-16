Омбудсмен рассказала о мерах безопасности в пережившей нападение челябинской школе

Омбудсмен Майорова: рамки в пережившей нападение школе Челябинска работают Рамка металлодетектора на входе в школу №68 в Челябинске, где ученик напал на сверстников с молотком, работает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.
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