Омбудсмен рассказала о мерах безопасности в пережившей нападение челябинской школе

Омбудсмен Майорова: рамки в пережившей нападение школе Челябинска работают Рамка металлодетектора на входе в школу №68 в Челябинске, где ученик напал на сверстников с молотком, работает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.