Деловая программа VII Молодежного форума «Наследие»

фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-подхода на деловой программе VII Молодежного форума «Наследие» На площадке прошли дискуссии экспертов в области архитектуры, реставрации, урбанистики, экономики и других отраслей.
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