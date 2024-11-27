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Деловая программа VII Молодежного форума «Наследие»

Деловая программа VII Молодежного форума «Наследие»

фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-подхода на деловой программе VII Молодежного форума «Наследие»  На площадке прошли дискуссии экспертов в области архитектуры, реставрации, урбанистики, экономики и других отраслей.

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