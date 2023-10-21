Новейший BMW X2 2024 превратили в раллийный болид

Гоночный снаряд основан на версии BMW X2 M35i с 2,0-литровым турбомотором, развивающим 317 л. с. Кроме того, BMW X2 для участия в Rebelle Rally был оборудован дополнительной защитой и вездеходной резиной Falken Wildpeak AT Trail.
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