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За рулем

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Новейший BMW X2 2024 превратили в раллийный болид

Новейший BMW X2 2024 превратили в раллийный болид

Гоночный снаряд основан на версии BMW X2 M35i с 2,0-литровым турбомотором, развивающим 317 л. с. Кроме того, BMW X2 для участия в Rebelle Rally был оборудован дополнительной защитой и вездеходной резиной Falken Wildpeak AT Trail.

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