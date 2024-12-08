Al Watan: Больница «Аль-Мувасат» в Дамаске переполнена ранеными

Расположенное в столице Сирийской Арабской Республики медицинское учреждение «Аль-Мувсат» не может продолжать работу в нормальном режиме из-за огромного количества пациентов, которые пострадали из-за подрывов и стрельбы.
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