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Звезда «Каменской» Владимир Еремин упал со сцены во время спектакля

Звезда «Каменской» Владимир Еремин упал со сцены во время спектакля

Артист упал в яму 1,5 метра. В театре «Ленком» произошел неприятный случай. Заслуженный артист России Владимир Еремин находился в правой части сцены в ходе спектакля «Кабаре Пушкин», где находились декорации.

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