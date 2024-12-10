Звезда «Каменской» Владимир Еремин упал со сцены во время спектакля

Артист упал в яму 1,5 метра. В театре «Ленком» произошел неприятный случай. Заслуженный артист России Владимир Еремин находился в правой части сцены в ходе спектакля «Кабаре Пушкин», где находились декорации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии