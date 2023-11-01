Американский полковник прокомментировал влияние США на конфликт на Украине

Соединенные Штаты не дадут закончиться украинскому конфликту. Об этом 31 октября сообщил экс-советник Пентагона половник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии