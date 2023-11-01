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Американский полковник прокомментировал влияние США на конфликт на Украине

Американский полковник прокомментировал влияние США на конфликт на Украине

Соединенные Штаты не дадут закончиться украинскому конфликту. Об этом 31 октября сообщил экс-советник Пентагона половник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.

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