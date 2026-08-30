Жители Киева в бытовом смысле вернулись в 2022 год. Об этом завила жена командира третьего корпуса основателя батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрея Билецкого, журналистка Татьяна Даниленко, сообщает украинское издание «Страна.
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