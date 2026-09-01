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КАБы долетели до Одессы

КАБы долетели до Одессы

Ночью до Одессы массово долетела большая порция КАБов, чего ранее там не наблюдалось.Это указывает на нарастающие проблемы украинской ПВО, которая захлебывается в условиях системных массированных ударов.

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