Свердловская полиция нашла водительницу «Нивы», устроившую переполох с пистолетом на АЗС

Сотрудники свердловской полиции оперативно установили личность женщины, которая накануне, вооружившись предметом, похожим на пистолет, устроила конфликт на АЗС в Среднеуральске.
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