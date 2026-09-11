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Аргументы и Факты

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Терапевт Виноградова рассказала, когда можно отказаться от завтрака

Терапевт Виноградова рассказала, когда можно отказаться от завтрака

Отказ от завтрака может быть допустим, если человек хорошо себя чувствует и получает необходимые питательные вещества в течение дня, однако некоторым людям утренний приём пищи особенно важен, рассказала RT терапевт Татьяна Виноградова.

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