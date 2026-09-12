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Регионы России

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«Динамо» Махачкала продлило контракт с капитаном Мутилиповым до 2029 года

«Динамо» Махачкала продлило контракт с капитаном Мутилиповым до 2029 года

Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с капитаном команды Мутилиповым Алибековым еще на три года — до лета 2029 года, сообщает официальный Telegram-канал клуба.

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