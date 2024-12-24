Артем Жога высказал обеспокоенность тем, что подростков вербуют для диверсий через мессенджеры

Полпред президента в УрФО Артем Жога призвал главных федеральных инспекторов усилить профилактическую работу с подростками, чтобы они не соглашались на уговоры неизвестных из мессенджеров за вознаграждение совершать поджоги и другие противоправные деяния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии