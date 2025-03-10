PRL: высокоинтенсивный лазер позволил создать особую форму нестабильности плазмы

Международная группа физиков из США и Великобритании впервые сумела запечатлеть редкую плазменную нестабильность, при которой пучки высокоэнергетических электронов формируются в похожие на спагетти нити плазмы.
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