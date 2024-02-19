Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин посетил КП-3 и ИК-6 УФСИН России по Орловской области

15 февраля в рамках реализации полномочий, предусмотренных п. «ж» ч.1 ст.24 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин провел прием осужденных за преступления, предусмотренные статьями 146, 147, 159.
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