Дом 76кв.м улица Грекова Куйбышевский район в Донецке - 2 900 000 руб

Продам 5-ти комнатный Дом 76 м.кв. - ор-р ул. Грекова (Застанционный, ШК / Гимназия -21). В доме Газовое отопление, Центральная канализация, окна пластиковые.
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