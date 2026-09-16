Копеечка - Объя...
Добавить объявление
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Копеечка - Объявления Донбасса

9 подписчиков

Дом 76кв.м улица Грекова Куйбышевский район в Донецке - 2 900 000 руб

Дом 76кв.м улица Грекова Куйбышевский район в Донецке - 2 900 000 руб

Продам 5-ти комнатный Дом 76 м.кв. - ор-р ул. Грекова (Застанционный, ШК / Гимназия -21). В доме Газовое отопление, Центральная канализация, окна пластиковые.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым