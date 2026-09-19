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Явка на выборах в Госдуму превысила 35%

Явка на выборах в Госдуму превысила 35%

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Явка россиян на выборах в Госдуму IX созыва превысила 35%. Об этом 19 сентября заявили в Центризбиркоме России.

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