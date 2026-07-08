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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь университета Майами Егоров: «НХЛ всегда была моей мечтой. Я наконец сделал небольшой шаг вперед»

20-летний вратарь Егор Егоров команды университета Майами RedHawks, за которую будет выступать в сезоне-2026/27, рассказал, что всегда мечтал сыграть в НХЛ .

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