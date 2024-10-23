Собянин: администраторы работают в 347 медицинских организациях Москвы

Четыре года назад был дан старт инновационному проекту под названием «Мой администратор». Первоначально его внедряли в столичных поликлиниках, с течением времени он охватил центры амбулаторной помощи больным онкологией, приёмные отделения больниц, а также современные центры срочной помощи.