Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Собянин: администраторы работают в 347 медицинских организациях Москвы

Собянин: администраторы работают в 347 медицинских организациях Москвы

Четыре года назад был дан старт инновационному проекту под названием «Мой администратор». Первоначально его внедряли в столичных поликлиниках, с течением времени он охватил центры амбулаторной помощи больным онкологией, приёмные отделения больниц, а также современные центры срочной помощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх