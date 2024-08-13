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Царьград

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Подрядчика обвинили в мошенничестве при застройке посёлка Доброград

Подрядчика обвинили в мошенничестве при застройке посёлка Доброград

Компания должна была построить детский сад и спортивный комплекс.На подрядчика, ответственного за строительство социальных объектов в посёлке Доброград Ковровского района, возбуждено уголовное дело.

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