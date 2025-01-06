«Ланцет» проверил на прочность Krab ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ: беспилотник «Ланцет» уничтожил САУ Krab ВСУ в Курской области Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразил САУ Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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