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Как Россия пробивалась к морям

Очень   хороший  текст       от  широко  известного  в  узких  кругах   Флакельфа.Серия карт из музея ВМФ России, на которых показано как Россия пробивалась к морям, в ожесточенных войнах с соседями.

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