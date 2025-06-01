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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Демонстрация Stellar Blade на Steam Deck, Lenovo Legion Go и ASUS ROG Ally*...

Демонстрация Stellar Blade на Steam Deck, Lenovo Legion Go и ASUS ROG AllyShift Up выбрала издателем Sony и привинтила к приключенческому экшену Stellar Blade защиту Denuvo, но в целом постаралась обеспечить максимальный уровень релиза на ПК, включая портативные.

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