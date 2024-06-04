Евгений Петросян оказался на редком фото со своей женой

Юмориста Евгения Петросян практически невозможно увидеть с женой Татьяной Брухуновой. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова уже пять лет в браке, но они предпочитают поддерживать максимально закрытый образ жизни и избегать публичности.
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