Серебряные волонтеры помогают жительницам Курской области в рамках проекта женского движения "Единая Россия"

В рамках направления "Гражданская солидарность и молодежная политика" народной программы партии "Единая Россия" руководитель волонтерского отряда "Помощь СВО "Катюша" Екатерина Писарева вместе со своими коллегами, серебряными волонтерами, собрала и передала гуманитарную помощь для жителей Курской области.
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